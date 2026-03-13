Уряд скасував пільгову ціну на газ для виробників електроенергії

Газопоршневі установки, які виробляють електричну енергію, більше не отримуватимуть газ за пільговими цінами – уряд залишив такі умови лише для тих ГПУ, які виробляють електроенергію та тепло.

Про це пише ExPro.

Уряд на засіданні 9 березня вніс зміни до положення про ПСО (покладення спеціальних обов'язків), відповідно до яких скасував постачання природного газу для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію.

Постанова набуває чинності з дня публікації.

Раніше ГТУ та ГПУ, що виробляють виключно електроенергію, отримували газ від "Нафтогаз Трейдинг" за спеціальними фіксованими цінами – 16 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ), зазначає сайт.

Водночас, газотурбінні та газопоршневі установки, що виробляють електроенергію та тепло, продовжать отримувати природний газ за фіксованою ціною – 21 тис грн/тис. куб м (з ПДВ).

Крім того, Кабмін поклав нові обов'язки на АТ "Укрнафта" із закупівлі імпортного природного газу в разі настання кризової ситуації протягом 2026 року.

Компанія буде купувати імпортний ресурс за рахунок кредитних коштів для подальшої реалізації за ціною, що забезпечує повне відшкодування "Укрнафті" витрат, пов'язаних із закупівлею імпортного ресурсу.

У Постанові не уточняється, що означає кризова ситуація, додає ExPro.

Прийнятими змінами також не передбачено продовження дії спеціальних обов'язків для "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Чорноморнафтогазу" щодо постачання природного газу за фіксованими цінами для НАК "Нафтогаз України". Наразі ці обов'язки завершуються 31 березня 2026 року.

"Не виключено, що уряд може прийняти ще одну постанову, щоб продовжити зобов'язання до 30 вересня 2026", – пише ExPro.

Так само, 31 березня 2026 завершуються зобов'язання для "Оператора ГТС України" з купівлі виключно імпортного природного газу – 340 млн куб м у період з 10 жовтня 2025 по 31 березня 2026.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свиридинко заявила, що уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону.

В Україні термін реалізації проєктів із впровадження розподіленої енергетики суттєво зріс через високий попит на сонячні та акумулювальні станції та когенераційні установки.