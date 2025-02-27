"Енергоатом" спільно з американською Westinghouse працюватимуть над будівництвом ХАЕС

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse працюватимуть разом над підвищенням безпеки майбутніх енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС та адаптацією палива для них.

Про це повідомляє Енергоатом.

Під час зустрічі представники компаній обговорили ключові аспекти безпеки, які планують впровадити на нових блоках. "Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення", – повідомили в Енергоатомі.

Також на добудованих енергоблоках планується досягти рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse. Окрім цього, компанії продовжать роботу над адаптацією американського палива, включаючи можливість 18-місячного циклу перевантаження.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Енергоатома" оцінить доцільність добудови третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції.

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.