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"Энергоатом" совместно с американской Westinghouse будут работать над строительством ХАЭС

Алексей Артемчук — 27 февраля, 15:52
Энергоатом совместно с американской Westinghouse будут работать над строительством ХАЭС
Getty Images

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse будут работать вместе над повышением безопасности будущих энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и адаптацией топлива для них.

Об этом сообщает Энергоатом.

Во время встречи представители компаний обсудили ключевые аспекты безопасности, которые планируют внедрить на новых блоках."Westinghouse сейчас проводит GAP-анализ проекта Х3, Х4 для внедрения современных систем безопасности, в частности долговременного отвода тепла от герметичного ограждения реакторного отделения", - сообщили в Энергоатоме.

Также на достроенных энергоблоках планируется достичь уровня безопасности современных реакторов AP1000 от Westinghouse. Кроме этого, компании продолжат работу над адаптацией американского топлива, включая возможность 18-месячного цикла перегрузки.

Напомним:

Наблюдательный совет "Энергоатома" оценит целесообразность достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

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