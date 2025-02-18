Наглядова рада "Енергоатома" оцінить доцільність добудови Хмельницької АЕС

Наглядова рада "Енергоатома" оцінить доцільність добудови третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це її члени Ярек Неверовіч, Майкл Кірст, Тимофій Милованов та Віталій Петрук повідомили Forbes Ukraine.

"Одним із наших пріоритетів є аналіз діяльності та стратегічних планів компанії, включно з будівництвом третього та четвертого блоків ХАЕС", – заявили вони.

За їхніми словами, оцінка обґрунтування та фінансової спроможності проєкту включатиме "як внутрішні, так і незалежні фактори та перспективи". Серед критеріїв, за якими наглядова рада оцінюватиме проєкт – вартість, фінансування, управління, ризик-менеджмент.

Відповідність проєкту національним інтересам України, міжнародним стандартам безпеки та його надійний бізнес-аналіз – також входить до сфери відповідальності наглядової ради, йдеться в повідомленні.

На питання "звідки Енергоатом візьме гроші на добудову ХАЕС", яку попередньо оцінюють у щонайменше 135 млрд грн, наглядова рада не відповіла.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію за кредитні гроші або гроші інвесторів, і запевнив, що "з цим проблем немає".

За його словами, добудова Хмельницької АЕС дозволить відмовитися від імпорту і забезпечить дешеву електроенергію для населення та бізнесу.