Ціни на нафту відреагували на так зване енергетичне перемир'я Трампа

У понеділок ціни на нафту знизилися на тлі очікувань збільшення російських поставок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися припинити атаки на енергетичні об'єкти одна одної після укладення угоди між США та Москвою про постачання дизельного палива.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,54 долара, або 1,47 %, до 103,18 долара за барель, тоді як ціна нафти марки West Texas Intermediate (WTI) становила 90,31 долара за барель, знизившись на 1,54 долара, або 1,68 %.

Ф'ючерси на газойль на біржі ICE впали на 3% до 1 436 доларів за барель після того, як президент Трамп заявив у п'ятницю, що Росія негайно поставить понад 300 000 метричних тонн (2,25 млн барелів) дизельного палива на ринки США та світові ринки.

Росія поставить ще 500 000 тонн у листопаді та ще 1 млн тонн "негайно після цього", додав Трамп. За даними Міжнародного енергетичного агентства, щоденне споживання дизельного палива у світі прогнозується на рівні близько 29 млн барелів.

Трамп також несподівано оголосив у неділю, що Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир'я, але лідер України Володимир Зеленський зазначив, що все ще чекає на деталі цього енергетичного перемир'я, тоді як Росія не прокоментувала цю заяву.

Ці заяви дещо послабили безпосередній тиск на ринок поставок, зазначив Тім Ватерер, головний аналітик KCM Trade.

"Залишаються питання щодо дійсності та тривалості такого перемир'я, і без чіткіших доказів того, що воно дійсно триватиме, масштаби зниження цін, ймовірно, залишаться обмеженими", — додав він.

Нагадаємо:

Представник Білого дому заявив у коментарі Axios, що "енергетичне перемир'я" в розумінні президента США Дональда Трампа означає, що Росія та Україна припинять атаки лише на нафтопереробні заводи один одного, і саме цього очікують від України. Водночас в Україні є лише один НПЗ, який не працює на повну потужність.