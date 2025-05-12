Ціни на нафту відреагували на торгові переговори США та Китаю

Ціни на нафту зростають на тлі позитивних сигналів із торговельних переговорів між США та Китаєм, які завершилися у неділю.

Про це пише Reuters.

Обидві сторони повідомили про досягнення згоди щодо скорочення торговельного дисбалансу та "важливий консенсус", що посилило очікування інвесторів щодо відновлення торгівлі між двома найбільшими споживачами нафти у світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або на 0,67%, до 64,34 дол за барель. Американська WTI подорожчала на 48 центів, або на 0,79%, до 61,50 дол за барель. Наприкінці минулого тижня обидва індекси зросли більш ніж на 1 дол і завершили тиждень із приростом понад 4% – вперше з середини квітня.

У травні-червні ОПЕК+ планує наростити видобуток нафти, але, за даними опитування Reuters, у квітні видобуток у країнах картелю знизився.

Також у неділю в Омані завершилися переговори між іранськими та американськими представниками щодо ядерної програми Тегерана. Подальші перемовини заплановані. Водночас, Іран публічно наполягає на продовженні збагачення урану, що знижує ймовірність швидкого зняття санкцій.

Крім того, кількість активних нафтових та газових бурових установок у США минулого тижня впала до найнижчого рівня з січня, повідомила компанія Baker Hughes.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на тлі ознак послаблення торговельної напруги між основними споживачами нафти — США та Китаєм — і оголошення Великою Британією про "проривну" торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня провели перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.

Вашингтон висловив оптимізм наприкінці торгових переговорів з Китаєм, спрямованих на деескалацію торгової напруженості між двома країнами Дональдом Трампом.