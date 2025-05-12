Цены на нефть отреагировали на торговые переговоры США и Китая

Цены на нефть растут на фоне позитивных сигналов с торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились в воскресенье.

Об этом пишет Reuters.

Обе стороны сообщили о достижении согласия по сокращению торгового дисбаланса и "важном консенсусе", что усилило ожидания инвесторов по восстановлению торговли между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 43 цента, или на 0,67%, до 64,34 долл за баррель. Американская WTI подорожала на 48 центов, или на 0,79%, до 61,50 долл за баррель. В конце прошлой недели оба индекса выросли более чем на 1 долл и завершили неделю с приростом более 4% - впервые с середины апреля.

В мае-июне ОПЕК+ планирует нарастить добычу нефти, но, по данным опроса Reuters, в апреле добыча в странах картеля снизилась.

Также в воскресенье в Омане завершились переговоры между иранскими и американскими представителями по ядерной программе Тегерана. Дальнейшие переговоры запланированы. В то же время, Иран публично настаивает на продолжении обогащения урана, что снижает вероятность быстрого снятия санкций.

Кроме того, количество активных нефтяных и газовых буровых установок в США на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с января, сообщила компания Baker Hughes.

Напомним:

Цены на нефть выросли на фоне признаков ослабления торгового напряжения между основными потребителями нефти - США и Китаем - и объявления Великобританией о "прорывном" торговом соглашении с Соединенными Штатами.

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе провели первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Вашингтон выразил оптимизм в конце торговых переговоров с Китаем, направленных на деэскалацию торговой напряженности между двумя странами Дональдом Трампом.