Переговори США з Іраном обвалили ціни на нафту

Нафта подешевшала більш ніж на 2 дол через припущення про можливу ядерну угоду між США та Іраном, що може послабити санкції і збільшити світову пропозицію.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,16 долара, або на 3,3%, до 63,93 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 2,10 долара, або на 3,3%, до 61,05 долара.

У середу обидва еталонні сорти вже втратили приблизно 0,8%.

Іранський посадовець повідомив NBC News, що Тегеран готовий до угоди зі США в обмін на зняття санкцій. Це активізувало розпродаж на ринку.

Саудівська Аравія також підтримала переговори. "Королівство повністю підтримує ядерні перемовини між США та Іраном і сподівається на позитивні результати", — сказав глава МЗС принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд.

США продовжують тиснути на Іран санкціями. У середу Міністерство фінансів запровадило обмеження проти зусиль Ірану виготовляти компоненти для балістичних ракет, а у вівторок — проти мережі з понад 20 компаній, пов’язаних з постачанням нафти до Китаю.

Ще одним фактором зниження стали несподівані дані про запаси. За інформацією Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти за тиждень до 9 травня зросли на 3,5 млн барелів — до 441,8 млн. Очікувалось, що запаси скоротяться на 1,1 млн.

Водночас за даними галузевого API, минулого тижня запаси зросли ще більше — на 4,3 млн барелів.

OPEC+ продовжує нарощувати видобуток, хоча в середу картель знизив прогноз зростання видобутку з боку країн, що не входять до союзу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися у середу, але водночас котирування залишаються поблизу двотижневих максимумів на тлі оптимізму після домовленості між США та Китаєм про тимчасове зниження взаємних мит.

Ціни на нафту знизилися з дворічного максимуму попри тимчасове зниження мит між США та Китаєм, оскільки залишилося багато невизначеності щодо того, що буде з торговою війною через 90 днів.