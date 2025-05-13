Ціни на нафту не повірили у майбутнє митного "перемир’я" між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися з дворічного максимуму попри тимчасове зниження мит між США та Китаєм, оскільки залишилося багато невизначеності щодо того, що буде з торговою війною через 90 днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до $64,74 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 18 центів, або 0,3%, до $61,77.

США та Китай домовилися принаймні на 90 днів знизити високі мита, що призвело до різкого зростання фондових індексів на Уолл-стріт, курсу долара США та цін на нафту в понеділок.

"Хоча послаблення напруги в торгівлі між Китаєм і США є позитивним фактором, попереду ще багато невизначеності щодо того, що буде через 90 днів. Ця невизначеність може й надалі стримувати попит на нафту", — зазначили аналітики ING у листі до клієнтів.

Втім, основні суперечності, які стали причиною конфлікту, залишаються. Серед них — торговельний дефіцит США з Китаєм та вимога президента США Дональда Трампа, щоб Пекін активніше боровся з фентаніловою кризою в США.

Ринки також уважно стежать за зростанням пропозиції як ключовим чинником тиску на ціни на нафту.

"Попри те, що занепокоєння щодо попиту відіграє важливу роль для нафтового ринку, зростання видобутку з боку ОПЕК+ означає, що ринок залишатиметься добре забезпеченим до кінця року", — зазначають аналітики ING.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) з квітня збільшила видобуток більше, ніж очікувалося. У травні зростання, ймовірно, становить 411 тисяч барелів на добу.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що з 14 травня США зменшать мита на китайський імпорт до 30% із попередніх 145%, а Китай – до 10% із 125%. Ці умови діятимуть протягом 90 днів.