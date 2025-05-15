Переговоры США с Ираном обвалили цены на нефть

Нефть подешевела более чем на 1 долл из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном, что может ослабить санкции и увеличить мировое предложение.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 1,49 долл, или 2,3%, до 64,60 долл за баррель. Американская WTI упала на 1,46 долл, или 2,3%, до 61,69 долл. В среду оба эталонных сорта уже потеряли примерно 0,8%.

Иранский чиновник сообщил NBC News, что Тегеран готов к сделке с США в обмен на снятие санкций. Это активизировало распродажу на рынке.

Саудовская Аравия также поддержала переговоры. "Королевство полностью поддерживает ядерные переговоры между США и Ираном и надеется на положительные результаты", - сказал глава МИД принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд.

США продолжают давить на Иран санкциями. В среду Министерство финансов ввело ограничения против усилий Ирана изготавливать компоненты для баллистических ракет, а во вторник - против сети из более 20 компаний, связанных с поставками нефти в Китай.

Еще одним фактором снижения стали неожиданные данные о запасах. По информации Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти за неделю до 9 мая выросли на 3,5 млн баррелей - до 441,8 млн. Ожидалось, что запасы сократятся на 1,1 млн.

В то же время по данным отраслевого API, на прошлой неделе запасы выросли еще больше - на 4,3 млн баррелей.

OPEC+ продолжает наращивать добычу, хотя в среду картель снизил прогноз роста добычи со стороны стран, не входящих в союз.

Напомним:

Цены на нефть снизились в среду, но в то же время котировки остаются вблизи двухнедельных максимумов на фоне оптимизма после договоренности между США и Китаем о временном снижении взаимных пошлин.

Цены на нефть снизились с двухлетнего максимума , несмотря на временное снижение пошлин между США и Китаем, поскольку осталось много неопределенности относительно того, что будет с торговой войной через 90 дней.