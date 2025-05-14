Нафта торгується поблизу двотижневих максимумів на тлі митного перемир'я США та Китаю

Ціни на нафту знизилися у середу, але водночас котирування залишаються поблизу двотижневих максимумів на тлі оптимізму після домовленості між США та Китаєм про тимчасове зниження взаємних мит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 39 центів (0,6%) — до $66,24 за барель. Американська нафта WTI втратила 36 центів (також 0,6%) — до $63,31. Напередодні обидва еталонні сорти зросли більш ніж на 2,5%.

Дві найбільші економіки світу в понеділок погодилися призупинити торговельну війну щонайменше на 90 днів: США зменшили мита з 145% до 30%, а Китай — з 125% до 10% на імпорт із США.

"Це економічне перемир’я між США і Китаєм могло сформувати позитивний наратив, що підживлює попит на тлі обережного оптимізму", — зазначила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Однак, за її словами, очікування значного зростання нафтових запасів у США поки стримують ентузіазм ринку.

За даними джерел на ринку, запаси сирої нафти у США зросли на 4,3 мільйона барелів за тиждень. Ці цифри були оприлюднені Американським інститутом нафти у вівторок.

Інвестори уважно стежать за сигналами попиту. Аналітики Rystad Energy в аналітичній записці зазначили, що угода між США і Китаєм "послабила частину песимізму з боку попиту", але водночас застерегли, що вплив мит ще може проявитися, попри їх часткове скасування.

Також ринок стежить за поїздкою президента США Дональда Трампа до Перської затоки, яка почалася у вівторок із виступу на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді. Там він оголосив про зняття давніх санкцій проти Сирії та повідомив про домовленість щодо $600 мільярдів саудівських інвестицій у США.

Голова відділу сировинних ринків Rystad Energy Мукеш Сахдев зазначив, що ключовим завданням цієї поїздки для президента США буде недопущення різкого зростання цін на нафту влітку — під час пікового сезону подорожей.

Також, за його словами, США можуть скористатися нижчими цінами, щоб поповнити свої стратегічні запаси, закуповуючи більше нафти з Близького Сходу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися з дворічного максимуму попри тимчасове зниження мит між США та Китаєм, оскільки залишилося багато невизначеності щодо того, що буде з торговою війною через 90 днів.