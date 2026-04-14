Російська нафта Urals у квітні подорожчала на 42% порівняно з березнем

Росія може отримати новий податковий надприбуток від експорту нафти, оскільки в перші 13 днів квітня середня ціна її ключового сорту Urals у західних портах зросла до 106,3 долара за барель, що на 42% більше, ніж у березні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зростання цін відбувається на тлі війни на Близькому Сході, яка обмежила постачання енергоносіїв із регіону та підштовхнула вгору попит на російську нафту.

У результаті Urals зараз коштує значно дорожче, ніж 59 доларів за барель, закладені в бюджет Росії на 2026 рік.

Оскільки нафтові податки в РФ розраховують із місячним лагом, березневе й квітневе подорожчання має вже найближчим часом принести додаткові доходи російському бюджету.

Особливо відчутним це буде в рублях: якщо нинішня ціна збережеться до кінця місяця, Urals може сягнути близько 8300 рублів за барель — це буде найвищий рівень із березня 2022 року.

До початку війни на Близькому Сході російська нафта продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.

В середньому в період з 8 березня до 5 квітня Росія експортувала 3,35 млн барелів нафти на добу – найвищий рівень експорту з червня 2022 року.

У квітні доходи Росії від найбільшого окремого нафтового податку подвояться до 9 млрд доларів через нафтогазову кризу, спричинену атакою США та Ізраїлю на Іран.