Цены на газ в Украине достигли рекордного уровня за более чем два года

Цены на природный газ на украинском рынке 26 мая 2025 года достигли 23 000 грн/тыс. куб м (с НДС).

Об этом пишет профильное издание ExPro.

Таким образом, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем два года, с февраля 2023 года

Так, согласно данным ExPro, газ в Украине в понедельник 26 мая торговался по ценам 22 800 - 23 200 грн/тыс. куб м (с НДС) в зависимости от ресурса.

При пересчете стоимость газа составляет 19 000 - 19 333 грн/тыс. куб м (без НДС) или $458-466/тыс. куб м или €38,15-38,83/MWh.

Рост цен на внутреннем рынке связан с рыночными механизмами, прежде всего балансом спроса и предложения. В мае на рынке наблюдается существенное преимущество спроса над предложением, что толкает цены к росту.

Кабмин с начала апреля обязал "Укрнафту" продавать газ собственной добычи для "Нафтогаза" на условиях ПСО (возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Кроме того, "Укрнефтебурение", находящееся в управлении "Укрнафты", также прекратило продажу газа на свободном рынке, что существенно сократило объемы предложения.

С другой стороны, спрос на газ растет. Конечные потребители покупают больше газа, создавая дополнительные резервы на следующие месяцы.

Также на рынке остается дополнительный спрос от государственных компаний, прежде всего "Нафтогаз Трейдинг" и "Оператора ГТС Украины". Увеличенный спрос на фоне сокращенного предложения способствует росту цен на газ в Украине.

Цены на природный газ на украинском рынке превышают цены на европейском, а разница между ценами в последние дни достигает €2/MWh. Имеющегося спреда пока недостаточно для полноценного восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину, поскольку он не покрывает всю маржу.

"Если разница между украинскими и европейскими ценами на природный газ продолжит увеличиваться, существует высокая вероятность возобновления импорта газа в Украину частными компаниями", - написало издание.

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Напомним:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 11 мая составляли 6,02 млрд куб м. ПХГ заполнены на 19,4%. По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 31,7% или 2,79 млрд куб м меньше газа. Нынешние запасы в хранилищах являются самыми низкими на 11 мая как минимум за последние 11 лет.

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшение добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.