Атом іде в ремонт, в Україні очікується дефіцит електроенергії. Чи варто боятися відключень світла?

“Енергоатом” починає ремонтувати блоки АЕС. Чи призведе це до відключень світла?

Опалювальний сезон завершується. Ця зима виявилася набагато спокійнішою за попередні дві – обмежень світла для населення майже не було. Винятки – аварійні відключення в окремих областях та нетривалі графіки в грудні після атак ворога.

Це стало можливим завдяки збігу обставин: теплій зимі, зниженню споживання електрики, вдалим ремонтам енергооб’єктів, імпорту струму з країн ЄС, покращенню протиповітряної оборони та зменшенню кількості масштабних атак.

Утім, уже найближчим часом ситуація може змінитися. На початку березня в Україні стартувала ремонтна кампанія на блоках атомних і теплових електростанцій, через що в енергосистемі може виникнути дефіцит. Чим його планують покривати та чи варто знову готуватися до відключень світла?

Ремонт атомних блоків

Традиційно навесні в Україні стартує ремонтна кампанія на атомних електростанціях , яка триває майже до початку наступного осінньо-зимового періоду. За цей час усі девʼять атомних блоків повинні пройти профілактичні роботи включно з перезавантаженням ядерного палива, де це необхідно.

Ремонти відбуваються щороку відповідно до графіків, які складає "Укренерго" та затверджує Міністерство енергетики. Вони плануються таким чином, щоб у холодну пору року могли працювали всі підконтрольні Україні енергоблоки. З огляду на постійні обстріли енергетики росіянами цей графік непублічний.

Досвід свідчить, що пік ремонтів припадає на літні місяці. У 2024 році це відчули всі українці: у липні світло було щонайбільше шість-вісім годин на добу.

Ремонтна кампанія вже стартувала. Сім з дев’яти блоків АЕС мають потужність 1000 МВт, ще два – по 440 МВт. Поки ще нема суттєвого потепління, а резерви генерації відсутні, виведення навіть одного блоку на тисячу мегаватів може призвести до дефіциту електрики в системі. Чи є можливість його покрити?

Безсніжна зима

У січні 2024 року головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко розповідав, завдяки чому вдалося "тоненько-тоненько пройти без відключень" період пікових зимових навантажень. Однією з основних і неочевидних пересічному українцю причин стала велика проточність води по Дніпру та Десні, що дозволило гідроелектростанціям взимку виробити рекордний обсяг електроенергії.

Зараз ситуація інша. "Якщо минулого року "Укргідроенерго" значною мірою замістило атомників завдяки весняному водопіллю, то в цьому році води буде менше через брак опадів", – розповідає радник прем’єр-міністра Юрій Бойко.

Підтверджує ці слова прогноз "Укргідрометцентру". Про обмеженість гідроресурсу внаслідок м’якої та безсніжної зими говорить і співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній. "У 2025 році води буде втричі менше, ніж торік. Це суттєвий виклик, який треба враховувати", – говорить він.

Дефіцит гарантований. Чим його покривати?

Описані чинники навіть без урахування можливих масштабних атак з боку росіян гарантовано призводитимуть до виникнення дефіциту в енергосистемі протягом весни та літа. Обстріли та ураження енергооб’єктів лише погіршать ситуацію.

Однак це не означає гарантованих відключень світла кінцевим споживачам. Ключове питання – чим покривати дефіцит. Для цього є кілька інструментів, серед яких обмеження для населення – останній у переліку за пріоритетністю.

Найочевидніший спосіб балансування системи – імпорт електроенергії з ЄС. З 1 грудня 2024 року європейська мережа операторів передавання електроенергії ENTSO-E збільшила можливості для імпорту з 1 700 МВт до 2 100 МВт. Додатково Україна в разі потреби може отримувати до 250 МВт у режимі аварійної допомоги.

Другий інструмент – внутрішні резерви. Зокрема, можна максимізувати використання теплової генерації: тих блоків, які перебуватимуть у резерві і не постраждають від російських обстрілів. Третій – обмеження споживачів. Передусім буде обмежуватися промисловість. Крайній варіант – введення графіків аварійних відключень для побутових споживачів, дрібного та середнього бізнесу.

Що буде в найближчі місяці

"У березні-квітні, коли почнуться ремонти, але ще буде холодно і споживання електрики триматиметься на високому рівні, у нас може зростати дефіцит в енергосистемі. Його необхідно буде або покривати імпортом, або диспетчеру знову доведеться обмежувати споживання. Передусім він буде обмежувати промисловість, але чи вистачить цього, поки що сказати важко", – каже Бойко.

Співрозмовник ЕП в енергетичній компанії оптимістичніший. Він переконує, що за умови відсутності масштабних обстрілів у найближчі місяці обмежень для населення очікувати не варто. Передусім він розраховує на імпорт.

Чи повторяться відключення влітку

"Цьогоріч ремонти на АЕС оптимізовані. У найспекотніші місяці минулорічних провалів генерації не очікуємо", – каже джерело ЕП в енергетичній компанії. Менеджер підтверджує, що найбільший дефіцит очікується в липні. За його словами, весь обсяг можна покрити шляхом постачання електрики з ЄС.

Чи можливі обмеження, якщо будуть проблеми з імпортом? "Напевно, так, але, знаючи, як організований процес, не думаю, що будуть проблеми з точки зору доступності, можливості залучення та вартості імпорту. Не бачу проблем, я доволі оптимістично налаштований", – додає представник компанії.

Попри спокійне проходження зими та оптимізм щодо найближчих місяців, усі співрозмовники ЕП не радять продавати генератори та зарядні станції. "Поки не треба продавати, повернімося до цього питання через рік", – каже один з них.

Чи можливий експорт і чому це не зрада

У березні в Україну повернулося тепло, температура повітря піднімалася вище 20 градусів. За такої сонячної активності суттєво зростає виробіток струму на сонячних електростанціях, які вдень можуть видавати до 3 ГВт потужності.

Уже зараз в окремі дні Україна постачає невеликі обсяги до Польщі за так званим "механізмом утилізації надлишків потужності" або аварійної допомоги. Цілком можливо, що найближчим часом в інформаційному просторі почнуть з’являтися новини про відновлення в окремі години експорту в ЄС. До прикладу, у 2024 році найбільше електрики в країни Євросоюзу було експортовано в березні.

За наявності проблем з електрикою в окремих регіонах ворог спробує погіршити ситуацію. Росія постійно поширює дезінформацію про роботу енергосистеми. Раніше ЕП спростовувала найбільш поширені тези ворожої пропаганди.

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Ключовим фейком була інформація про те, що влада та олігархи продають електрику за кордон, поки українці сидять без світла. На жаль, до цієї спецоперації росіян долучалися й відомі українські політики. Експорт електроенергії можливий лише в окремі години за умови виникнення надлишків в енергосистемі України, які можна продати країнам Євросоюзу та отримати за них гроші для ремонтів.

Електроенергію важко зберігати, тому в сонячні дні впродовж кількох годин її можна експортувати в ЄС. Якщо цього не робити, то держава буде змушена платити "зеленим" виробникам за обмеження генерації в профіцитні години. Тобто вироблена електрика не буде використовуватися, а держава втратить кошти.

Відсутність світла в окремих регіонах пов’язана винятково з неможливістю доставити електрику споживачам через обстріли об’єктів систем розподілу, а не через дефіцит у системі. Як тільки обладнання відремонтують, світло зʼявиться.