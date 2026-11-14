РФ знову вдарила по енергетиці Одещини й залишила без світла майже 50 тисяч родин

Уранці 14 листопада російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК на півночі Одеської області залишила без світла майже 50 тисяч родин.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергетики розпочали роботи, щойно дозволила безпекова ситуація. Наразі вони розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

"Цей об'єкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу", – зазначили в компанії.

Строків повернення електропостачання у ДТЕК не назвали.

Нагадаємо:

Після російських атак увечері 10 та вранці 11 листопада на Одещині без світла залишалися близько 135 тисяч споживачів.