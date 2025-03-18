Атом уходит в ремонт, в Украине ожидается дефицит электроэнергии. Стоит ли бояться отключений света?

"Энергоатом" начинает ремонтировать блоки АЭС. Приведет ли это к отключениям света?

Отопительный сезон завершается. Эта зима оказалась намного спокойнее предыдущих двух - ограничений света для населения почти не было. Исключения - аварийные отключения в отдельных областях и непродолжительные графики в декабре после атак врага.

Это стало возможным благодаря стечению обстоятельств: теплой зиме, снижению потребления электричества, удачным ремонтам энергообъектов, импорту тока из стран ЕС, улучшению противовоздушной обороны и уменьшению количества масштабных атак.

Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. В начале марта в Украине стартовала ремонтная кампания на блоках атомных и тепловых электростанций, из-за чего в энергосистеме может возникнуть дефицит. Чем его планируют покрывать и стоит ли снова готовиться к отключениям света?

Ремонт атомных блоков

Традиционно весной в Украине стартует ремонтная кампания на атомных электростанциях, которая длится почти до начала следующего осенне-зимнего периода. За это время все девять атомных блоков должны пройти профилактические работы, включая перезагрузку ядерного топлива, где это необходимо.

Ремонты происходят ежегодно в соответствии с графиками, которые составляет "Укрэнерго" и утверждает Министерство энергетики. Они планируются таким образом, чтобы в холодное время года могли работали все подконтрольные Украине энергоблоки. Учитывая постоянные обстрелы энергетики россиянами этот график непубличный.

Опыт показывает, что пик ремонтов приходится на летние месяцы. В 2024 году это почувствовали все украинцы: в июле свет был максимум шесть-восемь часов в сутки.

Ремонтная кампания уже стартовала. Семь из девяти блоков АЭС имеют мощность 1000 МВт, еще два - по 440 МВт. Пока еще нет существенного потепления, а резервы генерации отсутствуют, вывод даже одного блока на тысячу мегаватт может привести к дефициту электричества в системе. Есть ли возможность его покрыть?

Бесснежная зима

В январе 2024 года главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказывал, благодаря чему удалось "тоненько-тоненько пройти без отключений" период пиковых зимних нагрузок. Одной из основных и неочевидных рядовому украинцу причин стала большая проточность воды по Днепру и Десне, что позволило гидроэлектростанциям зимой выработать рекордный объем электроэнергии.

Сейчас ситуация другая. "Если в прошлом году "Укргидроэнерго" в значительной степени заместило атомщиков благодаря весеннему половодью, то в этом году воды будет меньше из-за нехватки осадков", - рассказывает советник премьер-министра Юрий Бойко.

Подтверждает эти слова прогноз "Укргидрометцентра". Об ограниченности гидроресурса вследствие мягкой и бесснежной зимы говорит и собеседник ЭП в одной из энергетических компаний. "В 2025 году воды будет втрое меньше, чем в прошлом году. Это существенный вызов, который надо учитывать", - говорит он.

Дефицит гарантирован. Чем его покрывать?

Описанные факторы даже без учета возможных масштабных атак со стороны россиян гарантированно будут приводить к возникновению дефицита в энергосистеме в течение весны и лета. Обстрелы и поражения энергообъектов только ухудшат ситуацию.

Однако это не означает гарантированных отключений света конечным потребителям. Ключевой вопрос - чем покрывать дефицит. Для этого есть несколько инструментов, среди которых ограничения для населения - последний в перечне по приоритетности.

Самый очевидный способ балансировки системы - импорт электроэнергии из ЕС. С 1 декабря 2024 года европейская сеть операторов передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила возможности для импорта с 1 700 МВт до 2 100 МВт. Дополнительно Украина в случае необходимости может получать до 250 МВт в режиме аварийной помощи.

Второй инструмент - внутренние резервы. В частности, можно максимизировать использование тепловой генерации: тех блоков, которые будут находиться в резерве и не пострадают от российских обстрелов. Третий - ограничение потребителей. В первую очередь будет ограничиваться промышленность. Крайний вариант - введение графиков аварийных отключений для бытовых потребителей, мелкого и среднего бизнеса.

Что будет в ближайшие месяцы

"В марте-апреле, когда начнутся ремонты, но еще будет холодно и потребление электричества будет держаться на высоком уровне, у нас может расти дефицит в энергосистеме. Его необходимо будет либо покрывать импортом, либо диспетчеру снова придется ограничивать потребление. В первую очередь он будет ограничивать промышленность, но хватит ли этого, пока сказать трудно", - говорит Бойко.

Собеседник ЭП в энергетической компании более оптимистичен. Он убеждает, что при условии отсутствия масштабных обстрелов в ближайшие месяцы ограничений для населения ожидать не стоит. Прежде всего он рассчитывает на импорт.

Повторятся ли отключения летом

"В этом году ремонты на АЭС оптимизированы. В самые жаркие месяцы прошлогодних провалов генерации не ожидаем", - говорит источник ЭП в энергетической компании. Менеджер подтверждает, что наибольший дефицит ожидается в июле. По его словам, весь объем можно покрыть за счет поставок электричества из ЕС.

Возможны ли ограничения, если будут проблемы с импортом? "Наверное, да, но, зная, как организован процесс, не думаю, что будут проблемы с точки зрения доступности, возможности привлечения и стоимости импорта. Не вижу проблем, я довольно оптимистично настроен", - добавляет представитель компании.

Несмотря на спокойное прохождение зимы и оптимизм относительно ближайших месяцев, все собеседники ЭП не советуют продавать генераторы и зарядные станции. "Пока не надо продавать, вернемся к этому вопросу через год", - говорит один из них.

Возможен ли экспорт и почему это не "зрада"

В марте в Украину вернулось тепло, температура воздуха поднималась выше 20 градусов. При такой солнечной активности существенно возрастает выработка тока на солнечных электростанциях, которые днем могут выдавать до 3 ГВт мощности.

Уже сейчас в отдельные дни Украина поставляет небольшие объемы в Польшу по так называемому "механизму утилизации излишков мощности" или аварийной помощи. Вполне возможно, что в ближайшее время в информационном пространстве начнут появляться новости о восстановлении в отдельные часы экспорта в ЕС. К примеру, в 2024 году больше всего электричества в страны Евросоюза было экспортировано в марте.

При наличии проблем с электричеством в отдельных регионах враг попытается ухудшить ситуацию. Россия постоянно распространяет дезинформацию о работе энергосистемы. Ранее ЭП опровергала наиболее распространенные тезисы вражеской пропаганды.

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Ключевым фейком была информация о том, что власть и олигархи продают электричество за границу, пока украинцы сидят без света. К сожалению, к этой спецоперации россиян приобщались и известные украинские политики. Экспорт электроэнергии возможен только в отдельные часы при условии возникновения излишков в энергосистеме Украины, которые можно продать странам Евросоюза и получить за них деньги для ремонтов.

Электроэнергию трудно хранить, поэтому в солнечные дни в течение нескольких часов ее можно экспортировать в ЕС. Если этого не делать, то государство будет вынуждено платить "зеленым" производителям за ограничение генерации в профицитные часы. То есть произведенное электричество не будет использоваться, а государство потеряет средства.

Отсутствие света в отдельных регионах связано исключительно с невозможностью доставить электричество потребителям из-за обстрелов объектов систем распределения, а не из-за дефицита в системе. Как только оборудование отремонтируют, свет появится.