ДТЕК пояснив, чому на Київщині досі вимикають світло

У ДТЕК пояснили відключення світла на Київщині ударами по місцевих і високовольтних мережах, а також новими аваріями через перевантаження після відновлення живлення.

Про це повідомила компанія.

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб'єктів ДТЕК у Київській області. Енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад.

Водночас пошкоджені не лише місцеві мережі. Росія атакує й високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

Окрема проблема виникає після повернення світла: споживачі одночасно вмикають бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Як пояснили в ДТЕК, це перевантажує мережі та спричиняє нові аварії — зараз таких випадків сотні щодня.

Нагадаємо:

13 листопада у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київщини діяли екстрені відключення. У ДТЕК пояснювали, що обстріли й пошкодження енергосистеми обмежують можливості передачі електроенергії.