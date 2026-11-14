СБУ вдарила по ключовому вузлу підготовки нафти РФ на експорт

Далекобійні дрони СБУ 13 листопада уразили станцію "Самара" в Росії, де змішують нафту для отримання експортного сорту Urals.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Удару завдали безпілотники Центру спецоперацій "Альфа". Лінійна виробничо-диспетчерська станція розташована поблизу селища Просвєт у Самарській області. Попередньо підтверджене ураження резервуарів для зберігання нафти.

За даними СБУ, "Самара" є одним із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Магістральними трубопроводами сюди надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, отримуючи сорт Urals. Саме на цей сорт, за даними спецслужби, припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

У СБУ зазначили, що такі операції ускладнюють підготовку нафти до експорту, її транспортування та зберігання.

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