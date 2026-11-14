Сербія відкриває нафтові резерви, щоб врятувати свій єдиний НПЗ

Сербська NIS, що належить РФ, отримала нову відстрочку санкцій США, хоча їх запровадили ще в січні

Уряд Сербії дозволив компанії NIS використати до 66 тисяч тонн нафти з державних резервів, щоб запобігти зупинці єдиного діючого НПЗ країни після пошкодження трубопроводу JANAF.

Про це повідомляє Euronews Srbija з посиланням на заяву сербського уряду.

Рішення ухвалили 13 листопада після звернення NIS через перебої з регулярним постачанням сировини.

Нафту з держрезерву спрямують на підтримання безперервної роботи заводу в Панчеві та забезпечення внутрішнього ринку пальним. За заявою уряду, альтернативи постачанню через JANAF немає, а без сировини підприємство не зможе працювати.

Транспортування нафти трубопроводом зупинили 6 листопада після аварії на ділянці Сисак — Славонський Брод у Хорватії.

У NIS повідомили, що завод коригує роботу відповідно до інформації від оператора трубопроводу. Водночас усі АЗС компанії забезпечені всіма видами пального.

Уряд запевнив, що громадянам не потрібно створювати додаткові запаси бензину чи дизелю.

Нагадаємо:

NIS, контрольний пакет акцій якої належить російським акціонерам, перебуває під санкціями США. Вашингтон вимагав виходу російських власників із капіталу компанії та неодноразово надавав тимчасові дозволи на продовження її роботи й імпорту нафти.