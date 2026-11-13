Зеленський вилаяв чиновників за неправдиві звіти про ситуацію зі світлом

Президент Володимир Зеленський розкритикував урядовців через багатоденні відключення в Білій Церкві та Броварах і звіти з місць, які, за його словами, не відповідали реальній ситуації.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський заявив, що провів "жорстку розмову з урядовцями" на селекторній нараді.

"Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію", – сказав президент.

Він наголосив, що проблеми треба вирішувати, а не приховувати.

Нагадаємо:

Раніше 13 листопада Зеленський назвав темпи відновлення енергетики надто повільними. Мінцифри, Міненерго та Мінрегіон мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб прискорити відновлення.