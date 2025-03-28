В Росії впав видобуток газу після припинення його транзиту через Україну

В Росії пришвидшується падіння видобутку газу на тлі припинення його поставок в Європу транзитом через Україну.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на джерела "Коммерсанта", які знайомі зі статистикою Міненерго.

Як повідомляється, за підсумками лютого показник видобутку газу скоротився на 11,3% рік до року, до 57,2 млрд кубометрів. При цьому темпи зниження видобутку в лютому вище показника січня – 3% рік до року.

За підсумками двух місяців видобуток газу в Росії склав 131 млрд кубометрів, що на 7,3% менше, ніж рік тому.

Крім цього, як пише видання, великий незалежний виробник газу "Новатек" зменшив видобуток у лютому на 1,5%, від початку року – на 1,4%. У "Лукойла" знизились показники на 13,3% та 9,7% відповідно. "Роснєфть" – на 14% та 12%, "Газпром нєфть" – на 8,3% та 5%.

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Нагадаємо:

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Україна може відновити транзит газу через свою територію до Європи, але якщо він не буде російським.

Москва обговорює з Вашингтоном можливість відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи "Північний потік", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.