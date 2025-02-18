Україна може відновити транзит газу: міністр енергетики назвав умову

Україна може відновити транзит газу через свою територію до Європи, але якщо він не буде російським.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю LB live.

"Відновити транзит ми можемо. Але російський газ у цю трубу не піде", - зазначив Галущенко.

Крім того, за його словами, зараз немає готових пропозицій від інших країн, щодо транзиту газу.

Водночас Галущенко зауважив, що для Європи є можливість замінити російський газ азербайджанським.

"Насправді ми відкриті до переговорів із сусідами. Ми будемо проводити консультації. Але дуже важливо, щоб ми розмовляли на фаховому рівні", - додав міністр.

Нагадаємо:

Казахстан домовився про тестове постачання нафти в Угорщину через трубопровід "Дружба", що пролягає через Україну, протягом 2025 року.

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Ведеться робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України до Європи.