Масована атака призвела до знеструмлення в шести областях України

Станом на 26 лютого внаслідок комбінованої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – інформує відомство.

Йдеться, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності.

"Стежте за оновленнями на офіційних ресурсах операторів системи розподілу у ваших регіонах", – зазначили в Міненерго.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині, електропідстанції на Київщині та Дніпровщині.

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки росіян, зазнав пошкоджень об'єкт енергетики на півдні Одеської області.

У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.