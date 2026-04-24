У 13 областях нові знеструмлення через ворожі обстріли та негоду

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях станом на ранок 24 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго.

Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Як розповіли в "Укренерго", споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 24 квітня, станом на 09:30 його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

Причина змін – утримання холодної погоди на всій території України. А також – висока хмарність у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла для населення.