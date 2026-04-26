Партнери України виділять 100 мільйонів євро на підготовку України до зими

Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери України оголосили, що спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 мільйонів євро на енергетику України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що з міжнародними друзями України також домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 млн євро.

"Вдячний Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Данії та Франції за підтримку України та лідерство в цьому питанні", – додав Шмигаль.

Уряд допоможе Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання.