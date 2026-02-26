Українська правда
Через російську атаку на Полтавщині пошкоджене підприємство та енергетика

Володимир Тунік-Фриз — 26 лютого, 09:16
ДСНС

У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки були ліквідовані.

Водночас у Лубенському районі Полтавщини внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.

