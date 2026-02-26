Зеленський: вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури

Вночі Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині, електропідстанції на Київщині та Дніпровщині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Чотириста двадцять дронів, з яких більшість – "шахеди", і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях", – написав він у Телеграм.

Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Зеленський зазначив, що більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну".

"Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно", – написав президент у Телеграм.

"Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки росіян, зазнав пошкоджень об'єкт енергетики на півдні Одеської області.

У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.