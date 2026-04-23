У 7 областях нові знеструмлення через ворожі обстріли: на Миколаївщині поранено енергетика

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській та Харківській областях станом на ранок 23 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

На Миколаївщині через ворожу атаку на енергооб'єкт один із працівників зазнав поранень. Йому надали усю необхідну допомогу.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 23 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 4,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу.

Причина змін – похолодання, порівняно з попередньою добою. А також хмарна погода на значній частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

У четвер, 23 квітня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла для населення.