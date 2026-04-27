В семи областях частково немає світла внаслідок атак РФ, в 700 населених пунктах – через негоду
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури станом на ранок 27 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили у відомстві.
Водночас через негоду без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській та Київській областях.
Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Енергетики закликають, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Російські окупанти вранці 27 квітня атакували безпілотниками Корюківку на Чернігівщині: травмували двох людей, пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, два підприємства та житлові будинки.
За даними АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання залишилися близько 4,5 тисячі абонентів.