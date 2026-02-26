Ворог атакував енергетику Одещини

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки росіян, зазнав пошкоджень об'єкт енергетики на півдні Одеської області.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару.

Також ворог вночі атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.