Україні потрібні 5,4 мільярда євро, аби підготуватись до зими – Шмигаль

Володимир Тунік-Фриз — 26 квітня, 14:10
Шмигаль розповів скільки коштуватиме підготовка до наступної зими
Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group ("Енергетичний Рамштайн").

Міністр енергетики додав, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

"Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об'єкти", – зазначив Шмигаль.

Шмигаль додав, що наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 млн євро.

Нагадаємо:

Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери України оголосили, що спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 мільйонів євро на енергетику України.

енергетика

