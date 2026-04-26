Україні потрібні 5,4 мільярда євро, аби підготуватись до зими – Шмигаль
Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року.
Про це міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group ("Енергетичний Рамштайн").
Міністр енергетики додав, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.
"Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об'єкти", – зазначив Шмигаль.
Шмигаль додав, що наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 млн євро.
Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери України оголосили, що спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 мільйонів євро на енергетику України.