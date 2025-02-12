ЄС розглядає тимчасове обмеження ціни на газ на тлі рекордного здорожчання

Європейська комісія розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ після їх рекордного зростання.

Про це пише Financial Times.

У Брюсселі обговорюють цей крок у рамках "чистої промислової угоди", яка має допомогти європейському бізнесу впоратися з кризою.

Ціни на газ у Європі сягнули найвищого рівня за два роки. Вони втричі-вчетверо перевищують американські, що створює проблеми для промисловості. Основні причини – холодна погода та слабкий вітер, що зменшує виробництво "зеленої" енергії.

Втім, ідея цінового обмеження викликала занепокоєння в енергетичних і фінансових колах. Одинадцять профільних асоціацій, зокрема Europex і AFME, звернулися з листом до Урсули фон дер Ляєн. Вони попередили, що такий крок може "мати далекосяжні негативні наслідки для стабільності ринку та безпеки постачання".

На їхню думку, обмеження цін "підірве довіру" до європейської системи торгівлі газом і змусить учасників ринку перейти на альтернативні механізми за межами ЄС.

Вперше ЄС запропонував подібне обмеження у 2022 році, в розпал енергетичної кризи в блоці, що виникла внаслідок постійного скорочення Росією постачання газу своїм європейським сусідам після повномасштабного вторгнення в Україну.

Проте верхня межа так і не була введена в дію, оскільки ціни залишалися нижчими за 180 євро за мегават-годину.

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