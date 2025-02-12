ЕС рассматривает временное ограничение цены на газ на фоне рекордного подорожания

Европейская комиссия рассматривает возможность временного ограничения цен на газ после их рекордного роста.

Об этом пишет Financial Times.

В Брюсселе обсуждают этот шаг в рамках "чистого промышленного соглашения", которое должно помочь европейскому бизнесу справиться с кризисом.

Цены на газ в Европе достигли самого высокого уровня за два года. Они в три-четыре раза превышают американские, что создает проблемы для промышленности. Основные причины - холодная погода и слабый ветер, что уменьшает производство "зеленой" энергии.

Впрочем, идея ценового ограничения вызвала беспокойство в энергетических и финансовых кругах. Одиннадцать профильных ассоциаций, в том числе Europex и AFME, обратились с письмом к Урсуле фон дер Ляйен. Они предупредили, что такой шаг может "иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности рынка и безопасности поставок".

По их мнению, ограничение цен "подорвет доверие" к европейской системе торговли газом и заставит участников рынка перейти на альтернативные механизмы за пределами ЕС.

Впервые ЕС предложил подобное ограничение в 2022 году, в разгар энергетического кризиса в блоке, возникшего вследствие постоянного сокращения Россией поставок газа своим европейским соседям после полномасштабного вторжения в Украину.

Однако верхний предел так и не был введен в действие, поскольку цены оставались ниже 180 евро за мегаватт-час.

Напомним:

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума, поскольку холодная погода повысила спрос, ускорив отбор газа из хранилищ региона.

Европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Поставки российского "Газпрома" в Европу по газопроводу "Турецкий поток" после прекращения транзита через Украину в январе 2025 года достигли исторического максимума, превысив 50 млн кубометров в сутки.