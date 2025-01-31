Постачання російського газу в Європу "Турецьким потоком" рекордно зросло

Постачання російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" після припинення транзиту через Україну в січні 2025 року досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн кубометрів на добу.

Про це це свідчать попередні розрахунки Reuters, які базуються на середньодобових даних експорту "Турецьким потоком", передає галузеве видання enkorr.

Після припинення постачань газопроводами "Ямал-Європа","Північний потік" та закриття маршруту транспортування російського газу через Україну у "Газпрому" залишилася єдина гілка до Європи – через Туреччину потужністю 15,75 млрд кубометрів на рік.

За даними ENTSOG, у січні 2025 року постачання російського газу "Турецьким потоком" до Європи в добовому обчисленні зросли на 26,8%, до 50,6 млн кубометрів на добу з 39,9 млн у січні 2024 року і додали 2% порівняно з попереднім показником (49,6 млн кубометрів на добу).

"Газпром", який раніше розкривав дані про експорт двічі на місяць, з початку 2023 припинив публікацію статистики.

Загалом експорт російської компанії в Європу ниткою "Турецького потоку" в січні цього року попередньо становив близько 1,57 млрд кубометрів проти 1,24 млрд кубометрів роком раніше, у грудні був на рівні 1,54 млрд кубометрів.

Постачання до Європи 2024 року, за розрахунками Reuters, зросли на 13%, до близько 32 млрд кубометрів газу з 28,3 млрд кубометрів роком раніше. На піку експорту "Газпрому" у 2018-2019 роках постачання концерну в Європу перевищувало 175-180 млрд кубометрів, займаючи понад 80% у структурі продажу газу в далеке зарубіжжя.

Нагадаємо:

Енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.