Болгарія хоче переглянути ціну реакторів для ХАЕС — нардеп

Болгарська сторона запропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомив народний депутат Андрій Жупанин.

За його словами, спочатку йшлося про 600 млн дол, але тепер Болгарія хоче 700 млн дол.

"З болгарською стороною все ще йдуть перемовини. Болгари, вони поки що не підписують угоду. Я так розумію, що угода вже на якомусь етапі, але вони не спішать її підписувати. І одна з причин начебто полягає в тому, що болгари сіли і подумали: а давайте, може, ціну переглянемо", — сказав Жупанин.

Ще одна причина затримки — бажання Енергоатому домовитися про поетапну оплату, оскільки не все обладнання потрібно одразу. "Ціна ще фінально не погоджена, умови розтермінування фінально ще не погоджені", — додав він.

Голова Енергоатому Петро Котін раніше заявив, що парламент Болгарії визначив мінімальну вартість у 600 млн дол. Україна ж пропонує оцінити обладнання через незалежного аудитора: "Наша позиція проста: ми пропонуємо, щоб була проведена оцінка цього обладнання незалежним аудитором, який входить в четвірку найбільших і найкращих. Це забезпечить максимальну прозорість і об’єктивність", — пояснив він.

Нагадаємо:

У Болгарії на урядовому рівні готується рішення щодо продажу Україні реакторів для Хмельницької атомної станції.

Депутати Верховної Ради України 11 лютого проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про купівлю у Болгарії обладнання для блоків №3,4 Хмельницької АЕС.