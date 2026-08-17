У Енергоатомі розповіли про вплив аномальної спеки на роботу АЕС

Енергоатом проходить аномальну спеку без зниження потужності діючих енергоблоків – системи охолодження українських атомних реакторів витримують високі температури.

Про це повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Українські АЕС довели свою ефективність у період високих температур, не знижуючи потужність енергоблоків", – говориться у повідомленні.

"Спека впливає на роботу європейських атомних станцій: у кількох країнах операторам АЕС довелося зупиняти роботу блоків. Наші атомні станції витримують таку спеку", – зазначив т.в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк.

Системи охолодження українських атомних реакторів витримують високі температури, завдяки чому аномальна спека не має такого впливу на експлуатацію енергоблоків.

Водночас стабільна робота вітчизняної атомної генерації є одним із чинників, що дозволяє Україні уникати відключень електроенергії під час літньої спеки, повідомили у компанії.

Висока температура повітря і, як наслідок, обміління річки Дунай вже спричинили зупинку кількох європейських АЕС, що вплинуло на стабільну роботу тамтешньої атомної генерації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Енергоатом завершив плановий ремонт із перевантаженням ядерного палива на енергоблоці АЕС, готуючись до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років – ремонт завершено на п'яти енергоблоках.

Раніше Енергоатом повідомив, що кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Крайній блекаут на ЗАЕС стався 4-го серпня. Станція близько години працювала на дизель-генераторах.

Раніше повідомлялося, що Румунська компанія Nuclearelectrica купує електроенергію з України, щоб покрити дефіцит після зупинки першого енергоблока АЕС "Чернаводе".