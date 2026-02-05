"Пошкодження суттєві": в Харкові після атаки РФ без опалення лишаються близько 100 тисяч сімей

Внаслідок російських атак на енергетичні об'єкти без централізованого теплопостачання лишилися близько 100 тисяч сімей Харкова.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоби відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві. Дякую ремонтним бригадам за надважку роботу", – зазначив він.

Шмигаль ознайомився також з інженерним захистом на обʼєкті, що був пошкоджений після обстрілу.

"Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення", – поінформував міністр.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України.

Масовані обстріли Харкова та області спричинили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня: пошкоджені "Харківська ТЕЦ-5", електропідстанції "Харківська" та "Залютине".