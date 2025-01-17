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"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу та пробурило рекордну кількість метрів

Віктор Волокіта — 17 січня, 11:39
Укргазвидобування збільшило видобуток газу та пробурило рекордну кількість метрів
Нафтогаз

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, у 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівнюючи з 13,2 млрд куб. м за підсумками 2023 року.

Про це інформує пресслужба компанії.

Торік компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 призначені для експлуатації, а 23 – для пошуково-розвідувальних робіт.

У 2024 році компанія також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році – 51).

Крім того, за рік компанія пробурила 370 000 метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році, та є максимальним показником за останні роки.

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" за минулий рік спрямувало до зведеного бюджету України 22,28 млрд грн рентних платежів.

Укргазвидобування Нафтогаз

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