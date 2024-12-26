"Нафтогаз" повідомив про нарощування мільярдних прибутків за дев’ять місяців

За дев’ять місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник становив 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як йдеться в повідомленні, консолідований операційний прибуток за цей період досяг 32,4 млрд грн проти 25,2 млрд грн за аналогічний період торік.

Також зазначається, що Група продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, продовжує постачати газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Крім того, "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у січні-вересні цього року підприємства сплатили до бюджету майже 67 млрд грн.

Нагадаємо:

Компанії групи Нафтогаз - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" - з початку року наростили видобуток газу на 6%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" на рівні "СС".