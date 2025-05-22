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Падіння дрона біля ЗАЕС: МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці

Олексій Артемчук — 22 травня, 17:04
Падіння дрона біля ЗАЕС: МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила про чергову атаку дрона біля Запорізької атомної електростанції.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

Команда агентства, яка працює на ЗАЕС, почула чергу зі стрілецької зброї. Це співпало з повідомленням про удар дрона по даху навчального центру, що розташований за межами периметру станції.

За інформацією станції, постраждалих немає, а пошкодження — незначні. Наразі невідомо, чи дрон влучив у будівлю напряму, чи впав після ураження в повітрі.

МАГАТЕ звернулося з проханням відвідати місце інциденту, однак наразі дозволу не отримало. Під час попередньої атаки у квітні інспекторам такий дозвіл надали.

"Ці повідомлення про атаки дронів викликають серйозне занепокоєння, адже можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Якщо просто: над ядерними об’єктами літає занадто багато дронів. Це повинно негайно припинитися", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Це вже третій випадок атаки на навчальний центр ЗАЕС з початку року.

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Нагадаємо:

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень покладається на одну лінію електропередач для постачання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

МАГАТЕ ЗАЕС ядерна енергетика

ЗАЕС

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