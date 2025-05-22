Падіння дрона біля ЗАЕС: МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила про чергову атаку дрона біля Запорізької атомної електростанції.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

Команда агентства, яка працює на ЗАЕС, почула чергу зі стрілецької зброї. Це співпало з повідомленням про удар дрона по даху навчального центру, що розташований за межами периметру станції.

За інформацією станції, постраждалих немає, а пошкодження — незначні. Наразі невідомо, чи дрон влучив у будівлю напряму, чи впав після ураження в повітрі.

МАГАТЕ звернулося з проханням відвідати місце інциденту, однак наразі дозволу не отримало. Під час попередньої атаки у квітні інспекторам такий дозвіл надали.

"Ці повідомлення про атаки дронів викликають серйозне занепокоєння, адже можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Якщо просто: над ядерними об’єктами літає занадто багато дронів. Це повинно негайно припинитися", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Це вже третій випадок атаки на навчальний центр ЗАЕС з початку року.

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Нагадаємо:

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень покладається на одну лінію електропередач для постачання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.