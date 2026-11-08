На ЗАЕС черговий блекаут

Запорізька атомна електростанція повністю залишилася без зовнішнього живлення, це 16-й блекаут від початку року.

Про це повідомляє "Енергоатом".

8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв'язок із українською енергосистемою.

"Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів", – йдеться у повідомленні.

Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.

Нагадаємо:

Росія цілеспрямовано виводить з ладу лінії електропостачання Запорізької атомної електростанції: понад половина випадків повної втрати зовнішнього електропостачання станції із 2022 року сталася протягом останніх семи місяців.