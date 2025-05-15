ЗАЕС вже понад тиждень залежить від однієї лінії електропередач – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень покладається на одну лінію електропередач для постачання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

Про це повідомляє генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, йдеться на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що єдина резервна лінія електропередач ЗАЕС на 330 кіловольт (кВ) була відключена 7 травня, що залишило станцію повністю залежною від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

МАГАТЕ повідомили, що пошкодження сталося на контрольованій Україною території на деякій відстані від станції, і що український оператор енергосистеми наразі не може проводити ремонтні роботи через активну військову ситуацію в цьому районі.

В МАГАТЕ нагадали, що шість реакторів ЗАЕС зупинено з середини 2022 року, але вони все ще потребують зовнішнього живлення для охолодження палива та мінімізації ризику аварії. До повномасштабного вторгнення станція мала доступ до десяти ліній електропередач, що забезпечувало надійне зовнішнє живлення.

"Протягом війни зовнішнє енергопостачання було головною ахіллесовою п’ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Ситуація, на жаль, у цьому плані не покращилася", – сказав гендиректор Гроссі.

Повідомляється, що протягом останнього тижня команда МАГАТЕ продовжувала щодня чути військову активність, вибухи на різних відстанях від ЗАЕС, а рано вранці у вівторок команда також чула стрілянину та ,ймовірно, звуки безпілотника.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

У 2024 році Державна інспекція ядерного регулювання отримала 21 повідомлення про експлуатаційні події на атомних електростанціях України, 17 було розглянуто. Водночас щодо розслідувань на ЗАЕС, то у звітах МАГАТЕ бракує технічної інформації.