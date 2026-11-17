Росіянина Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України та відвідував окуповану Запорізьку АЕС, можуть призначити заступником генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про це повідомляє Greenpeace International, який закликав Гроссі відмовитися від такого призначення.

За інформацією організації, рішення можуть ухвалити під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні 18-20 листопада. Ферапонтова, нинішнього заступника керівника російського Ростехнагляду, називають одним із потенційних кандидатів.

У Greenpeace нагадали, що у квітні 2024 року Ферапонтов здійснив "робочий" візит на захоплену Росією ЗАЕС. Організація також наголошує на участі Ростехнагляду в незаконному ліцензуванні роботи окупованої станції.

Старший спеціаліст із ядерних питань Greenpeace Україна Шон Берні заявив, що призначення Ферапонтова стане "фактично винагородою для російської ядерної галузі за її атаки проти України".

На його думку, це підірве довіру до незалежності МАГАТЕ та послабить здатність агентства реагувати на ядерну кризу в Україні.

За повідомленням Greenpeace, плани призначення нового заступника з'явилися після вересневого відсторонення росіянина Михайла Чудакова через порушення правил МАГАТЕ, які забороняють дискримінацію та створення небезпечного робочого середовища.

Нагадаємо:

13 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про домовленість із Гроссі щодо направлення місій МАГАТЕ на 19 українських електропідстанцій. Мета – підтримати ядерну безпеку на тлі російських атак на енергосистему.