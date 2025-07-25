Жнива в Україні суттєво відстають за темпами від минулорічних

Станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні суттєво відстає від минулорічних темпів.

Про це повідомляє ASAP Agri.

"Сільгоспвиробники зібрали лише 10,3 млн тонн з 3,24 млн га — це трохи більше 28% від запланованої площі. Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році вже було намолочено 19 млн тонн з 4,71 млн га, що становило понад 42% площі. Середня врожайність також знизилася — до 3,2 тонн/га проти 3,81 тонн/га торік", – зазначають аналітики.

На сьогодні пшениці намолочено 7,09 млн тонн з 2,18 млн га (44%) при середній урожайності 3,25 тонн/га (проти 14,72 млн тонн у 2024 р.)

Ячміня зібрано 2,79 млн тонн з 839 тис. га (61%) при середній урожайності 3,33 тонн/га (проти 3,87 млн тонн у 2024 р.)

Аграрії зібрали 412 тис. тонн гороху з 191 тис. га (78%) при середній урожайності 2,16 тонн/га (проти 416 тис. тонн у 2024 р.)

Ріпаку: намолочено 1,04 млн тонн з 535 тис. га (42%) при середній урожайності 1,94 тонн/га (проти 2,67 млн тонн у 2024 р.).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

Прогнози на наступний сезон більш оптимістичні: в УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.

Загальне виробництво основних олійних культур в Україні у 2025/26 маркетинговому році складе 22,6 млн тонн. Такі прогнози озвучив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.