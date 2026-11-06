Експорт зерна: у жовтні залізниця на чверть збільшила перевезення збіжжя

У жовтні в Україні залізницею на експорт відправили майже 1,3 мільйона тон збіжжя: це на чверть більше, ніж у вересні, але вдвічі менше, ніж торік.

Про це пише фахове видання RAIL.insider.

У жовтні залізницею перевезено було 1,6 мільйона тон зернових, що на 11,8% більше, ніж у вересні, при чому левова частка припадає на експорт, який йде через західні прикордонні переходи.

Упродовж жовтня залізницею перевезено 1 млн 595 тис. т зернових, повідомили представники АТ "Укрзалізниця" під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку.

За жовтень середньодобовий обсяг навантаження становив 43,2 тис. т. Це на 8,2% менше, ніж у вересні 2026 року. Порівняно із відповідним місяцем торік середньодобове навантаження зменшилося на 46%.

Обсяг перевезених зернових вантажів у жовтні становить 1 млн 595 тис. т. Порівняно із вереснем показник зріс на 11,8%. Проте він відстає від минулорічного жовтня на 36,7%.

В експортному сполученні транспортовано 1 млн 28 тис. т збіжжя. Це на 26,2% більше, ніж у вересні, проте на 51% менше, ніж у жовтні торік.

Левова частка експортованого зерна припала на західні прикордонні переходи: туди залізницею перевезено 683 тис. т. До портів Великої Одеси транспортовано лише 36 тис. т, а решта пішла до портів Дунаю.

Нагадаємо:

У жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн агропродукції, що на 0,6% більше, ніж у вересні, при чому скорочення експорту зернових культур було компенсоване збільшенням відвантажень олійних і продуктів їх переробки.

Станом на 4 листопада в Україні озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяли майже 6 мільйонів гектарів. Озимий ріпак вже засіяли понад план.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.