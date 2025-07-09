Українська зернова асоціація збільшила прогноз урожаю

Україна у 2025/26 маркетинговиму році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

Такий прогноз зробив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов, повідомляє Interfax-Україна.

"Ми прогнозуємо виробництво більше на 5 млн тонн. Ми прогнозуємо 83 млн тонн зернових і олійних. Думаємо, що збільшення станеться передусім завдяки кукурудзі. Вона у нас дуже добре виглядає", - сказав він на засіданні Зернового клубу в середу в Києві.

Президент УЗА розповів про візити до низки регіонів, де він ознайомився зі станом посівів, що дозволило зробити висновок про відсутність ризиків у розвитку зернових та олійних культур.

Однак зазначив, що через недостатню загальну кількість вегетативних температур збір врожаю зернових та олійних в 2025/26 МР затримається. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.

Втім, Горбачьов високо оцінив потенціал врожайності сільгоспкультур у сезоні-2025/26, пише агентство. "Якщо нічого не станеться ультракатастрофічного з погодними умовами, то зможемо виростити дуже гарний врожай ", – сказав він.

Кукурудзи, за оцінками очільника галузевої асоціації, Україна в 2025/26 МР виростить 29,26 млн тонн. При цьому експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР. За сприятливих погодних умов цей показник в УЗА готові переглянути і підвищити оцінку валового врожаю до 30 млн тонн.

Щодо пшениці в УЗА очікують в 2025/26 МР показник на рівні минулорічного - 22,5 млн тонн при експорті в 16,5 млн тонн.

Врожай ячменю галузева асоціація оцінює в межах близько 4,9 млн тонн, експорт – 2,3 млн тонн, що відповідає показникам попереднього сезону.

За словами Горбачьова, озимий ріпак в Україні погано переніс зиму. Площі, які звільнилися, були засіяні здебільшого соняшником і кукурудзою, що і призведе до збільшення валового виробництва цих культур. Тож виробництво ріпаку в 2025/26 МР становитиме, за попередніми оцінками, 3 млн тонн, експорт – 2,6 млн тонн.

Врожай соняшника в УЗА прогнозують у 2025/26 МР на рівні майже 15 млн (проти 12,7 млн тонн у попередньому сезоні – ІФ-У), експорт – 14,8 млн тонн.

Виробництво сої в УЗА в 2025/26 МР очікують на рівні 6,23 млн тонн, експорт – 4 млн тонн.

Нагадаємо:

Раніше очільник Мінагро Віталій Коваль заявив, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% – до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

Крім того, у Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.

Українські аграрії звернулися до уряду з проханням надати аграріям державні дотації та запустити державну програму страхування сільгоспкультур. Всеукраїнська Аграрна Рада заявила про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.