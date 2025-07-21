Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація

Загальне виробництво основних олійних культур в Україні у 2025/26 маркетинговому році складе 22,6 млн тонн.

Такі прогнози озвучив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, повідомляє агентство АПК-Інформ.

За його словами, більше половини цього обсягу становитиме насіння соняшнику – 13,1 млн тонн. Урожай насіння ріпаку прогнозується на рівні 3,3 млн тонн, соєвих бобів – 6,2 млн тонн.

Загальний обсяг переробки вказаних культур у сезоні-2025/26, за оцінкою асоціації, становитиме 17,7 млн тонн: соняшник – 13 млн тонн, соя – 3,1 млн тонн, ріпак – 1,6 млн тонн.

Сумарний експорт олійних культур за підсумками сезону асоціація очікує на рівні 4,9 млн тонн, 3 млн з яких – соєві боби. Також може бути експортовано до 1,7 млн тонн насіння ріпаку та близько 200 тис. тонн насіння соняшнику.

"Щодо нашої оцінки виробництва олії, то його загальний обсяг у 2025/26 МР становитиме близько 7,1 млн тонн. 5,8 млн тонн із загального обсягу становитиме соняшникова олія. Виробництво ріпакової та соєвої олії за підсумками сезону становитиме 680 тис. тонн та 620 тис. тонн відповідно", – додав Капшук.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

Прогнози на наступний сезон більш оптимістичні: в УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.

Нагадаємо також, що повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

Також повідомлялося, що Верховна Рада України підтримала запровадження мита на експорт сої та ріпаку. Відповідну ініціативу підтримали 245 народних обранці. Аграрії застерігають, що відбудеться падіння закупівельних цін, посівні площі сої та ріпаку скоротяться. У агросекторі прогнозують дефіцит сировини.