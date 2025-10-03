"Земельний банк": фермери взяли у суборенду понад 3,5 тисяч га землі

За тиждень онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель принесли державі 62,7 млн грн.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

У межах проєкту "Земельний банк" в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 онлайн-аукціонів. В ході торгів вартість зросла у 4,4 раза. Середня вартість суборенди за гектар – 14 793 гривні.

Локації ділянок: Харківська, Миколаївська, Кіровоградська, Закарпатська, Хмельницька та Київська області. 3 535,86 га – загальна площа ділянок, які були виставлені на торги.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 10,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 62,7 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Минулого тижня держбюджет отримав 33,8 млн грн від суборенди державних сільськогосподарських земель. У ході торгів вартість зросла у 7,1 раза. Середня вартість суборенди за 1 гектар – 26 645 гривень.

За перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.