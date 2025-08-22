"Земельний банк": за рік аграрії отримали 53,2 тисяч гектарів держземель

За перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Про це розповів генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський.

За результатами першого року переможці торгів за суборенду державних ділянок сплатили до державного бюджету 1,019 млрд грн з ПДВ, повідомив він.

Також він повідомив, що за цей час було подано 1962 клопотання до територіальних органів Держгеокадастру та укладено 1804 договорів оренди. А за результатами обстеження 274 ділянок площею 19,3 тис. га було виявлено 15 випадків самовільного зайняття земель площею 1,4 тис. га у 6 областях.

Ярославський нагадав, що ТОВ "Державний земельний банк" було створено 21 серпня 2024 року для того, "щоб законно передавати державні землі аграріям і відійти від права постійного користування"

"Раніше держава не отримувала жодних надходжень зі своїх земель, а тепер кошти надходитимуть щороку. Це не одноразова акція: державний бюджет буде регулярно поповнюватися за рахунок орендної плати та сплати дивідендів", — сказав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.

Раніше повідомлялося, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.