"Земельний банк": вартість землі на аукціонах зросла у сім разів

Держбюджет отримає ще 33,8 млн грн від суборенди державних сільськогосподарських земель.

Про це інформує Фонд державного майна України.

Результатом торгів "Земельного банку" цього тижня стали 28,2 млн гривень. Додатково переможці сумарно мають сплатити 5,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект може становити близько 33,8 млн грн з ПДВ, пояснює ФДМУ.

Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 26 онлайн-аукціонів на суму 28,2 млн грн.

Загальна кількість пропозицій на торгах – 136, в ході торгів вартість зросла у 7,1 раза. Середня вартість суборенди за 1 гектар – 26 645 гривень.

Загальна площа ділянок – 1 058 га, вони розташовані у Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській області.

Нагадаємо:

За результатами торгів "Земельного банку" минулого тижня держава отримала від суборенди 41,1 млн гривень та ще 8,2 млн грн ПДВ. Тоді в ході торгів вартість зросла у 7,2 рази, середня вартість суборенди за гектар склала 27019 гривень.

Тижнем раніше за результати торгів "Земельного банку" держава отримала близько 2,8 млн грн з ПДВ. На торги було виставлено 183,49 га земельних ділянок. Але тоді в ході торгів вартість зросла лише у 2,7 раза.

За перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.